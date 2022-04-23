Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об участии российских фигуристов в открытом чемпионате Армении.

Турнир пройдет в Ереване 27-28 мая. Ожидается, что его пропустят россияне, выступавшие на Олимпиаде в Пекине.

«Открытый чемпионат в Армении пойдет на пользу, любая конкуренция, даже слабая, идет на повышение мастерства спортсменов, важно сохранять и поддерживать профессиональную форму, для спортсменов нет выходных, в современном в спорте важно быть в тонусе, – заявил Лайшев.