Алекса Книрим: «Моим любимым моментом в Пхенчхане-2018 была церемония награждения. Меня так злит, что нам не представилась эта возможность в Пекине»

Американские фигуристы и рассказали о своих эмоциях в связи с переносом церемонии награждения командного турнира на -2022 в Пекине.

Медальная церемония была перенесена на неопределенный срок из положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой, сданной в декабре. Сборная России выиграла золото командного турнира, США завоевали серебро.

«Моей любимой частью в 2018 году (на Олимпиаде в Пхенчхане американцы завоевали бронзу – Sports.ru) была церемония награждения на улице в присутствии наших семей. В этот монументальный, ни на что не похожий момент было около минус 10 градусов, и меня так злит, что нам не представилась эта возможность в Пекине», – сказала Книрим.

«Ничто и никогда не сможет повторить церемонию в олимпийском сообществе. Когда вы заканчиваете соревнования, все так свежо, и именно в этот момент вы должны быть награждены. Так было всегда.

Я понимаю, что в этом есть много аспектов, но все равно должна была быть церемония награждения на месте. Если бы позже произошли изменения, можно было бы исправить все так, как делали в прошлом. Но я думаю, что должен верить, что все в итоге сложится правильно», – добавил Фрэйзер.