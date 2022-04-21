Георгий Куница: «Не знаю, где буду дальше кататься и с кем, в Питере или Москве. Варианты есть, я пробуюсь»

Российский фигурист поделился планами на будущее.

Ранее Куница расстался с партнершей Евгенией Тумановой и покинул клуб Тамары Москвиной.

— Пока подвешенное состояние, я не знаю, где буду дальше кататься и с кем, в Питере или Москве. Варианты есть, я пробуюсь. Где будет лучше партнерша, там и останусь.

— В парах и танцах все эти процедуры, наверное, не очень приятные — сошлись, расстались, на все это накладываются личные отношения.

— Не очень приятно, когда вы катались какое-то время и есть договоренности, а вас разбивают. А попробовать день-два — это нормально в фигурном катании.

— Как Tinder.

— По сути, да. Я за карьеру в парном катании катался, наверное, где-то с пятью девушками, не считая тех, с кем на тренировках вставал. Так что если читаете интервью, то предлагайте варианты партнерш!

— Есть же сайты, где пишут — вот я такой/такая целеустремленный (-ая), ищу того-то.

— Ага, и там половина пишет одно, а на деле получается другое, и рост, и вес. Обычно используют сарафанное радио все-таки.

— Наконец последняя опция — смена гражданства. Реально?

— Сказать, что я об этом не задумывался, не могу. Но сейчас получить гражданство очень сложно, визы не дают. На данный момент это вряд ли осуществимо. Да и пока у меня есть шанс в России, я считаю.

— На чем основывается такая вера? Ведь конкуренция сумасшедшая, ты переходил два года назад с мыслями о победах на крупных турнирах. Но два года прошло, и...

— Никто не говорил, что будет легко. Но вера должна быть, думаю, я могу делать все лучше остальных. И я очень люблю фигурное катание. У меня есть сильные стороны — растяжка, вращения, необычные фишки. Да, я не очень высокий, но можно это компенсировать другими вещами. Так что, как говорится, работаем дальше, – сказал Куница.