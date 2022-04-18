Алена Косторная: «Думаю, мотивация дойти до следующих Олимпийских игр останется у каждой из нас. Но у меня эта мотивация другая, потому что я в Пекин не попала»

Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о мотивации выступить на Олимпиаде.

Ранее фигуристка не попала в состав сборной на Игры-2022 в Пекине. Перед началом отбора, который проходил в рамках чемпионата России и Европы, Косторная получила травму.

– Я знаю, что никто из вас не любил эту аббревиатуру ТЩК – Трусова, Щербакова, Косторная. Но сейчас я не могу не упомянуть ее. И единственная, кто из этой тройки не попал на Олимпиаду, это Косторная. Как сейчас это влияет на ваше отношение к делу, к будущему, к планам?

– Думаю, мотивация дойти до следующих Игр останется у каждой из нас. Но у меня эта мотивация другая, и именно потому, что я на Олимпиаду не попала. И да, это дает мне силы на следующие четыре года как минимум.

– Что для этого нужно?

– Доверять тренерам. А дальше – как пойдет. Музыка, идеи к программам уже есть, я их озвучивала. Произвольная – это бессмертное и любимое произведение, короткая – новый стиль, но музыка не новая. Это пока достаточно нейтральные варианты, – сказала Косторная.