Давыденко об организации Игр-2022: «Тренеры, жившие в гостинице, тратили много времени на дорогу. Хорошо, что подключилась Тутберидзе и помогла организовать трансфер»

Тренер по фигурному катанию рассказал об организации Олимпийских игр в Пекине, где выступал его подопечный Андрей Мозалев.

«Жить как на вулкане и сдавать ежедневные тесты никому не понравится. Каждый день вместо катка ты мог уехать в лазарет.

Еда была обычная, не разносолы, но я не страдал. Единственное, что было неудобно – часть тренеров жила не в олимпийской деревне, а в гостинице, тратили много времени на дорогу.

Хорошо, что быстро подключилась и помогла организовать трансфер для тренеров, живших в гостинице, благодаря этому мы могли быстро добираться на олимпийские объекты.

Плюс предстартовые тренировки начинались в пять утра, потом не успевали съездить домой. Многие спортсмены брали на каток подушку и отдыхали прям там на матах. Но в этих условиях были все», – сказал Давыденко.