Урманов об организации юниорского ЧМ: «Эстонцы большие молодцы, страна в этом году взяла на себя проведение трех огромных турниров, они шикарно все проводят»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов оценил организацию юниорского чемпионата мира, который проходит с 13 по 17 апреля в Таллине.

Накануне казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, который тренируется у Урманова, завоевал серебро в одиночном катании.

«На самом деле эстонцы большие молодцы, страна в этом году взяла на себя проведение трех огромных турниров – чемпионата Европы, турнира четырех континентов и юниорского чемпионата мира, я бы сказал, они шикарно все проводят, очень хорошая организация.

Да, соглашусь, нет российских спортсменов по определенным причинам, но в то же время все проходит очень даже неплохо. Вчера меня поздравил Алексей Николаевич Мишин, поздравил с нашим неплохим выступлением, я так рад этому обстоятельству, было очень приятно», – отметил Урманов.

Малинин одержал победу на чемпионате мира среди юниоров, Шайдоров – 2-й, Цубои – 3-й