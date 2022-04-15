Дмитрий Алиев: «После этого сезона могу сказать только одно: сам виноват, что в Пекин не поехал»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев поделился эмоциями от непопадания в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекин.

Алиев тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. В этой же группе занимается фигуристка Анастасия Губанова, которая является натурализованной россиянкой и на Играх-2022 представляла Грузию.

— Я попросил Настю Губанову привезти мне какой-нибудь сувенир, и она подарила мне (брелок) Дуньдуня. Как я понял, он еще и лимитированный — больших можно было купить, а этого, маленького, выдавали. Вот теперь он у меня на ключах и висит.

— И не вызывает никаких отрицательных эмоций? Вы же ставили задачу попасть на эти Игры, а не получилось. — Нет, он у меня только положительные эмоции вызывает. Потому что, когда я смотрел Олимпиаду, болел за своих друзей — Настю, . Посылал им все возможные флюиды, чтобы помочь. Кстати, и Марк привез мне из Пекина сувенир — медальку с изображением арены, только не той, где проходило фигурное катание, а хоккейной.

— Телевизор, образно выражаясь, в гараж не убрали, получается, когда шла Олимпиада.

— Если честно, убрал. Сначала, когда начались командные соревнования, посмотрел только Марка и Нэтана Чена. Потом в личном турнире посмотрел Марка и сильнейшую разминку. А потом меня уже отпустило, и я всех наших девочек, пары, танцоров смотрел уже практически полностью.

— И без мысли — эх, как сейчас я бы там? — Да как-то спокойно. Я осознавал, что не был готов к Олимпиаде. Может быть, она драйва добавила бы, но в целом было так. А вот сейчас я чувствую себя совсем по-другому. Думаю, если бы в тот момент, в феврале, я находился в такой форме, как сейчас, и сидел бы дома, то меня бы это огорчало.

Но в любом случае я после этого сезона могу сказать только одно: сам виноват, что в Пекин не поехал, – сказал Алиев.