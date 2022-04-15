Дмитрий Алиев: «Я сам себе накинул на плечи мешки, с которыми шел весь сезон. Не смог набраться смелости сказать тренеру о желании отдохнуть»

Чемпион Европы по фигурному катанию рассказал о недостаточном отдыхе в прошедшем сезоне.

«Думаю, по ходу сезона стоило не побояться взять три-четыре дня выходных. Уехать, отключиться от фигурного катания, в баню сходить, на сноуборде покататься, еще что-то. Как я сделал после финала Кубка России.

Да, это уже было, по сути, после того, как все закончилось, но все равно: пришел на новых ботинках на лед и сразу же сделал тройной аксель. Зашел на четверной тулуп – то же самое, сделал его так, как надо. И понял: за такие мини-каникулы ничего не ушло.

Не смог набраться смелости подойти и сказать тренеру о желании отдохнуть. А тренер, может быть, тоже не почувствовал, что мне это надо.

Конечно, я сам себе накинул на плечи мешки, с которыми шел весь сезон. Но одним таким действием я мог сбросить с себя один из этих мешков», – сказал Алиев.