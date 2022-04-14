Аделина Сотникова: «Тройной аксель прыгала в 14 лет, четверной учила параллельно. Но случилось неудачное приземление, после этого отказалась от этих прыжков»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала, что пробовала исполнять тройной аксель и четверные прыжки.

«Тройной аксель прыгала в 14 лет. Четверной учила параллельно. Но случилось неудачное приземление, после этого я отказалась от этих прыжков.

Я учила без удочек, так как мне совсем неудобно было учить элементы с ней. Поэтому после неудачных попыток я перестала практиковать эти элементы...

И приближался мой первый юниорский сезон на международных соревнованиях. Думали, в конце сезона восстановим практику, но не получилось», – написала Сотникова.