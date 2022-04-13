Фигуристка Самоделкина перешла в группу Соколовской. Ранее она тренировалась у Давыдова («Р-Спорт»)

Российская фигуристка Софья Самоделкина перешла к тренеру Светлане Соколовской.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее 15-летняя спортсменка тренировалась в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова.
Сам Давыдов на данный момент отказался комментировать ситуацию.
В этом году Самоделкина становилась серебряным призером юниорского первенства России.
Софья Самоделкина – суперюниорка, которая катается не у Плющенко и не у Тутберидзе. Она так уважает соперниц, что бросает им на лед игрушки