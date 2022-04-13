Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева высказалась о работе с тренером Этери Тутберидзе.

«Мне кажется, моя мама сразу поняла, что я буду спортсменкой. Увидела это во мне и не ошиблась. С трех лет я начала заниматься хореографией, художественной гимнастикой и фигурным катанием.

Через некоторое время сама выбрала для себя последнее – мне очень понравилось вращаться на льду, в том возрасте никаких глубоких размышлений у меня не было, исключительно ощущения.

Не могу сказать, что у меня было особенное детство – вполне такое же, как у обычных детей и подростков: учеба в школе и занятия любимым делом.

Только когда я пришла в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе, поняла, что фигурное катание – это не просто хобби, оно очень многое значит в моей жизни.

Когда что-то начинаешь делать впервые, это всегда нелегко, но потом человек привыкает. Я тоже привыкла к ежедневным тренировкам и, когда не тренируюсь хотя бы пару дней, начинаю скучать по нагрузкам, льду», – сказала Валиева.