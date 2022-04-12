Сергей Давыдов: «Убежден, что в России фигурное катание будет развиваться независимо от санкций не хуже, чем в других странах»

Тренер по фигурному катанию поделился мнением о том, начнут ли российские спортсмены массово переходить в другие сборные в условиях санкций.

1 марта Международный союз конькобежцев ( ) отстранил российских фигуристов от международных стартов под своей эгидой.

«Все переходы четко регламентированы. Нужно какое-то время просидеть на карантине, а за это время многое в мире может измениться. И не только в мире фигурного катания.

А переходы случались всегда. Совсем недавно стала выступать за Грузию, а собирается защищать цвета Италии. Это жизнь. Каждый выбирает свой путь.

Убежден, что в России фигурное катание будет развиваться независимо от санкций. Не хуже, чем в других странах», – сказал Давыдов.