Сергей Давыдов: «Убежден, что в России фигурное катание будет развиваться независимо от санкций не хуже, чем в других странах»

Теги Сергей Давыдов сборная России ISU женское катание Анастасия Губанова Мария Талалайкина Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов поделился мнением о том, начнут ли российские спортсмены массово переходить в другие сборные в условиях санкций. 

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных стартов под своей эгидой. 

«Все переходы четко регламентированы. Нужно какое-то время просидеть на карантине, а за это время многое в мире может измениться. И не только в мире фигурного катания.

А переходы случались всегда. Совсем недавно Анастасия Губанова стала выступать за Грузию, а Мария Талалайкина собирается защищать цвета Италии. Это жизнь. Каждый выбирает свой путь.

Убежден, что в России фигурное катание будет развиваться независимо от санкций. Не хуже, чем в других странах», – сказал Давыдов.

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