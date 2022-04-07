Сергей Давыдов: «Мария Гордеева уже накатывала произвольную с четырьмя четверными. За тройной аксель взялись, риттбергер пробуем»

Российский тренер подвел итоги первенства России по старшему возрасту, которое прошло в Великом Новгороде.

«У меня в Великом Новгороде выступали Маша Гордеева и Лев Лазарев — Маша выиграла, а Лев по всем раскладам тоже должен был. Но не выдержал уже столько соревнований — по шесть стартов с перерывом в 10 дней. Они у меня с Машей везде проехали, но вот Лев немножко не сдюжил.

А Маша — плавают немного четверные у нас сейчас. Сальхов у нее очень хорошо получался, тулуп — похуже, средне шел. У нас стояли в программе два сальхова и один тулуп, но потом все поменялось местами. Думаю, это временные вещи, но сейчас делали два тулупа и один сальхов, причем последний в итоге не получился.

Поэтому я, конечно, буду доволен полностью, когда Маша сделает вообще все. Мы у себя ведь уже накатывали произвольную и с четырьмя четверными — два сальхова и два тулупа, и у нее получалось. Более сложными четверными Маша пока не владеет, но сейчас на это все как раз появилось время. Мы за тройной аксель взялись, риттбергер пробуем. Может быть, возьмем и лутц.

Прорывной ли сезон у нее? Вообще так очень редко бывает, когда ребенок и оба первенства Москвы (старшего и младшего возраста), и обе «России» выигрывает. Это действительно редкий случай. Новая звезда родилась? Очень хотелось бы, чтобы так было. Но время покажет, как все пойдет», – сказал Давыдов.