Добрин о возрастном цензе: «Если ISU будут поднимать его, как найти мотивацию Акатьевой на еще 3 года катания по юниорам? А потом выйдет под Олимпийские игры, и бац, тебя не допустят»

Тренер Сергей Добрин высказался о том, как возрастной ценз может повлиять на карьеру фигуристки Софьи Акатьевой.

Ранее совет Международный союз конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное повышение ценза для взрослых соревнований: в сезоне-2023/24 до 16 лет, в сезоне-2024/25 – до 17 лет во всех дисциплинах.

«А если ISU будут поднимать возраст, как они собираются, как найти мотивацию Акатьевой на еще чуть ли не три года катания по юниорам? Ведь именно ее (2007) год рождения, получается, самый невезучий.

Вот так покатаешься по юниорам, а потом выйдет под Олимпийские игры на взрослые, и бац, Олимпиаду отменят или тебя не допустят...

Одна из надежд, что пока они учатся в школе, им некуда спешить, а вот уже после 18 лет сложно держать всех в тонусе.

Тут уже многие будут делать выбор – или карьера в фигурном катании, или что-то другое. Спортсменов очень жаль, безусловно», – сказал Добрин.

В фигурке поднимут возрастной ценз до 17 лет. Какие причины и почему 86% спортсменов за?

В фигурном катании готовят революцию, которая ударит по России: подъем возрастного ценза – и больше никаких 15-летних