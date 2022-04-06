Елена Левковец о подготовке фигуристов в регионах: «Амбиции на четверные есть. Понятно, что хочется, чтобы было как у всех — сложно»

Российский тренер Елена Левковец, работающая в Екатеринбурге, рассказала о сложностях подготовки спортсменов в регионах.

В сезоне-2021/22 ученица Левковец Вероника Яметова победила в финале Кубка России, стала второй на первенстве страны по старшему возрасту и заняла десятое место на чемпионате России.

— Слышала, у вас есть проблема дефицита льда.

— Не только у меня, в принципе это во всех регионах есть. Не только меня и моих детей касается. Но и это решаемо. Нам помогает сейчас министерство спорта — в черте города есть катки министерства, и нам дают там несколько раз в неделю лед бесплатно.

— Амбиции на четверные и тройной аксель есть?

— Конечно, есть. Нам, как тренерам, понятно, что хочется, чтобы было как у всех — сложно. Посмотрим, как будет, это не только от амбиций зависит и от тренера, еще и от ребеночка. Надеюсь, хватит сил. Вероника у нас не одна, много детей хороших, хочется их всех развивать, – сказала Левковец.