Елена Радионова: «Если фигурное катание лишится российской аудитории, то уйдут спонсоры, реклама. Они сами себя загоняют в такую сложную ситуацию»

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова высказалась об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

«Главная аудитория фигурного катания — это болельщики из России и Японии. Если мировое фигурное катание лишится российской аудитории, то уйдут спонсоры, реклама. Они сами себя загоняют в такую сложную ситуацию.

Когда наших ребят не пустили на чемпионат мира, то у нас были проведены альтернативные соревнования в эти же даты. Интерес был огромный, все забыли про турнир во Франции. Я не смотрела ЧМ, так как не было интриги, эмоции, которые делают наши спортсмены.

В женском одиночном катании победила девочка, которая не прыгает четверные. Наши девочки раздвигают рамки, а она выиграла с тем контентом, который исполняли 10 лет назад», — сказала Радионова.