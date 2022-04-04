Сергей Добрин: «Главная звезда от «Хрустального» на первенстве старшего возраста – Арсений Федотов. Потенциально будущий номер один в мужской одиночке России»

Тренер по фигурному катанию рассказал о самых сильных участниках первенства России старшего возраста.

– Кого из участников можете выделить особенно? Есть ли там потенциально будущие Трусова, Валиева, Щербакова?

– Очень тяжело сравнивать новичков с уже состоявшимися звездами, особенно с призерами Олимпиады. Таланты могут быть, но дождутся ли все из них своих медалей на международном уровне и тем более на Олимпиаде – кто его знает? Особенно учитывая поднятие возраста, да и тот сумбур, что происходит в мире фигурного катания.

Главная звезда от «Хрустального» есть на первенстве старшего возраста, только среди юношей – это . Потенциально будущий номер один в мужской одиночке России. И его звезда загорелась уже давно, он победитель «Ледникового периода. Дети». Уже там Арсений поразил всех хорошим скольжением и потрясающей круткой.

При вроде бы не самом высоком прыжке он так классно группируется и скручивается, что может приземлить и выехать практически любой прыжок, даже тот, который пошел изначально криво в воздухе. Можно сказать, что это его суперспособность.

Конечно, он еще маленький, как по возрасту, так и по росту, ему предстоит период взросления, но на сегодня он ничего из своих способностей не потерял, – прыгает и квад, и тройной аксель. Не всегда все получается, но все же огромный потенциал виден.

Там же и его главный конкурент в том же возрасте от ЦСКА Лев Лазарев, в его арсенале есть тройной аксель и четверной лутц! Да, тоже не все всегда получается, но уже в заявке два трикселя и два четверных лутца, последний уже был исполнен чисто на соревнованиях, да еще с руками наверх. Вот вам и конкуренция среди школ!

– А у девушек?

– Если посмотреть на девушек, будет главное открытие этого сезона в юниорах из регионов – Вероника Яметова, супербыстрая, дерзкая, бодрая такая, хорошо и легко прыгает, выиграла финал Кубка России. Набирает 210 баллов, для девочки из регионов это очень много.

Но вот тут и главная проблема: хорошее катание есть, тройные прыжки есть, стабильность есть! Но нет ультра-си, и будут ли – вопрос. По сути она достигла почти предела своих оценок, тем более для девочки из региона с тройными прыжками, а что дальше? Ее тренер жалуется в интервью на нехватку времени на льду, вроде как планируют учить тройной аксель, но только планируют, а без ультра-си, мы знаем, многого уже не достичь.

и Мария Захарова – тоже хорошие девочки с баллами чуть поменьше, около 200, обе учат квад и пробовали на соревнованиях, но пока что не очень получается. Рвутся в бой. Лучше попытки квадов видел у Горбачевой.

Будет Любовь Рубцова, каталась у Этери Тутберидзе, сейчас ушла. Пробовала тройной аксель с переменным успехом на соревнованиях, но пока что переходный период у нее.

Ну и темная лошадка, хотя сейчас уже, наверное, не темная, – это Мария Гордеева из ЦСКА. Если многие другие девочки засветились маленькими давно, например, в «Ледниковом периоде», то с ней не так. Ее мало кто знал, не в обиду сказано.

Но вот относительно недавно ее тренеры начали выкладывать попытки квадов с тренировок, и очень неплохие попытки. Потом заявка четверных на соревнования, и вот уже у нее три квада в произвольной программе! И на первенстве Москвы она уже их все три приземлила и выиграла. Вот вам и будущая звезда женской одиночки из ЦСКА, – сказал Добрин.