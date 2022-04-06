«Обсудили, что спорт должен выступать в качестве посла мира». Плющенко рассказал о визите Матыцина в его академию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о визите в его академию министра спорта России Олега Матыцина.

«Сегодня, в юбилей – день рождения академии (нам уже 5 лет), тренировки наших спортсменов посетил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Он ознакомился с работой академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», Олег Васильевич пообщался с членами юниорских сборных России и Москвы по фигурному катанию.

Также с Олегом Васильевичем мы обсудили, что считаем, что спорт должен выступать в качестве посла мира. Россия всегда открыта к сотрудничеству. Уверен, у спорта нет территориальных границ, олимпийские ценности должны быть востребованы везде.

Наши чемпионы являются примером для тысяч болельщиков, обладают большим мастерством и опытом. С их помощью мы сможем привлечь еще больше людей к активным занятиям физкультурой и спортом!» – написал Плющенко.