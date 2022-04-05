Премию ISU Skating Awards перенесли на 2023 год. Награды вручат по итогам двух сезонов

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Международный союз конькобежцев (ISU) решил провести церемонию ISU Skating Awards по итогам двух сезонов в 2023 году.

«Учитывая сложные обстоятельства сезона-2021/22, включая, но не ограничиваясь ситуацией на Украине и ее последствиями для деятельности ISU, вручение премий ISU Skating Awards в сезоне-2021/22 будет перенесено и состоится в 2023 году одновременно с вручением наград за сезон-2022/23», – говорится в заявлении совета ISU.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы и тренеры не будут номинированы на премию ISU Skating Awards из-за ситуации на Украине, но организаторы премии не подтвердили эту информацию.

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