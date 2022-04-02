Волочкова о фотосессии Медведевой для Maxim: «Пусть лучше люди смотрят на красивые женские тела, чем на негатив, которым заполнен телевизор и интернет»

Российская артистка балета Анастасия Волочкова оценила фотосессию фигуристки Евгении Медведевой для журнала Maxim.

«Женя все уже доказала как спортсменка, она защищала честь нашей страны на международной арене, став двукратной чемпионкой мира. Медведева – красивая девушка, она может делать все, что хочет. Пусть лучше люди смотрят на красивые женские тела, чем на тот негатив, которым сегодня заполнен телевизор и интернет.

У Жени красивое спортивное тело, она столько трудилась. По себе могу сказать, бывает, что меня осуждают за то, что я в мини-трусиках на Мальдивах. А у нас есть такие страшные публичные известные люди, которые раздеваются с некрасивейшими фигурами, с уродливыми. И никто не обращает на это внимания.

А когда оголяется публичный человек с красивым телом, это сразу вызывает осуждение, потому что зависти людской нет границ. Красивое тело – это не только дар бога, но еще и большой физический труд, работа над собой. По себе могу сказать, что свое тело показывала и буду показывать. А Женя Медведева – молодец, хорошие фотографии, я рада за нее!» – сказала Волочкова.

Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Maxim