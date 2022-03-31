Александра Бойкова: «Когда я разговариваю с людьми, даю интервью – хочу быть откровенной. Просто не умею врать, поэтому и говорю правду»

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились мнением об откровенности в интервью.

– В отличие от многих спортсменов, вы очень общительные и достаточно смелые в высказываниях. Почему вы такие открытые, как вам это удается?

Бойкова: Я, наверное, по жизни очень прямолинейный человек, что иногда плохо сказывается. Но я за правду, я за честность.

Конечно, когда я разговариваю с людьми, даю интервью, я хочу быть откровенной. Потому что в моем понимании, если ты разговариваешь с человеком, то в первую очередь твой собеседник, люди, которые читают интервью, хотят услышать правду, узнать тебя.

Ты им интересен, значит, ты должен открываться. Смысла скрываться нет.

Козловский: Когда идет интересное взаимодействие с интервьюером, с публикой, это всегда здорово.

Мы живем ради того, чтобы получать какие-то приятные эмоции, впечатления, также это достигается путем общения, взаимодействия с теми людьми, которые приходят на нас смотреть, которые любят нас. Это интересно, здорово и круто.

– Многие стараются создать вокруг себя идеальный образ, вы же предельно откровенны и не боитесь вскрывать свои недостатки. Почему?

Козловский: Мы говорим правду. Знаете, есть такая фраза: легко говорить правду.

Бойкова: Я просто врать не умею. Наверное, поэтому и говорю правду.

Козловский: Тем более, если сказать честно, ничего такого особенного мы не говорим. Стараемся всегда быть ко всем уважительными и корректными.

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