Артур Дмитриев-старший: «Продолжение карьеры Тарасовой и Морозова – индивидуальный вопрос, мне казалось, что они себя недооценивали, но сейчас вышли на нужный уровень»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России пары Артур Дмитриев-старший Евгения Тарасова Владимир Морозов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил выступление российских пар в нынешнем сезоне.

«Хорошо оцениваю. Жаль, что не состоялся чемпионат мира (с участием сборной России – Sports.ru), пары были хорошо готовы. Возможно, Бойкова и Козловский могли выступить чуть лучше на Олимпиаде.

Продолжение карьеры Тарасовой и Морозова – индивидуальный вопрос, я болел и переживал за них, мне казалось, что они не могут собрать все воедино и немного сами себя недооценивали, сейчас они вышли на нужный уровень», – сказал Дмитриев.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря

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