Тарасова о дальнейшей карьере Щербаковой: «Она всегда была умной. Уверена, она примет верное решение»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры.

«Умная девочка. Она всегда была умной. Не хочу ей ничего советовать. Уверена, она примет верное решение», — сказала Тарасова. 

«Каждый сам ищет мотивацию вместе со своим тренером. Поэтому никаких рекомендаций я ей дать не могу.

Как Аня посчитает нужным, так она и сделает. И будет абсолютно права в любом случае. Никто лучше нее это решение не примет», цитирует Тарасову «Р-Спорт». 

Щербакова о продолжении карьеры: «Пока хочется отдохнуть, есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет. Если сумбур продолжится, это повлияет на мое решение»

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