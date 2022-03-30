Алексей Железняков: «Если Щербакова решит завершить спортивную карьеру, думаю, все примут этот выбор»

Хореограф Алексей Железняков прокомментировал слова олимпийской чемпионки о возможном завершении карьеры.

«Любой сценарий возможен. Аня такой же человек, как и все — строит и имеет свои планы на жизнь. Если она решит завершить спортивную карьеру, то, думаю, все примут этот выбор.

Аня всего добилась в спорте, у нее отличная карьера, и все это далось большим трудом и прохождением через неимоверные трудности.

Но мне бы хотелось, чтобы она еще покаталась. Надеюсь, еще поработаем», – сказал Железняков.

Щербакова намекнула: возможно, закончит. А что повлияет на ее решение? Хоть у кого-то из олимпийских чемпионок была долгая карьера?