Алексей Железняков: «Если Щербакова решит завершить спортивную карьеру, думаю, все примут этот выбор»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Анна Щербакова Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков прокомментировал слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры.

«Любой сценарий возможен. Аня такой же человек, как и все — строит и имеет свои планы на жизнь. Если она решит завершить спортивную карьеру, то, думаю, все примут этот выбор.

Аня всего добилась в спорте, у нее отличная карьера, и все это далось большим трудом и прохождением через неимоверные трудности.

Но мне бы хотелось, чтобы она еще покаталась. Надеюсь, еще поработаем», – сказал Железняков. 

Щербакова намекнула: возможно, закончит. А что повлияет на ее решение? Хоть у кого-то из олимпийских чемпионок была долгая карьера?

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