Сергей Добрин: «Были ли у Коляды шансы на медаль чемпионата мира? Если посмотреть на баллы третьего места, то при хорошем прокате он мог бы стать призером»

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Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин поделился мнением о том, были ли у Михаила Коляды шансы на медаль в случае участия в чемпионате мира-2022. 

– Интересно было бы понять наши шансы, будь все благополучно с допуском на чемпионат мира. Если бы, например, Михаил Коляда участвовал, у него были бы шансы на медаль?

– Если посмотреть на баллы третьего места, то, можно сказать, потенциально мог бы при очень хорошем прокате. Но у нас все время так – потенциально можем, а в итоге по факту не получается.

Хотя Михаил как раз бронзовый призер послеолимпийского чемпионата мира, может быть, и в этот раз получилось бы.

– Откуда вообще у Японии столько сильных мальчиков? Вроде были Ханю и Уно, теперь еще Кагияма, который уже выиграл медаль Олимпиады.

– В Японии кипит котел конкуренции, подготовки и производства сильных мужчин-одиночников, как у нас сейчас в женском виде. Тот же Казуки Томоно тоже очень неплохо катается.

Ну и плюс у многих них есть общая черта, облегчающая прыжки, – особенная комплекция с низким центром тяжести, Кагияма тоже такой невысокий, похож немного на Шому Уно, – отметил Добрин. 

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