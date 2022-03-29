Сергей Добрин: «Были ли у Коляды шансы на медаль чемпионата мира? Если посмотреть на баллы третьего места, то при хорошем прокате он мог бы стать призером»

Тренер по фигурному катанию поделился мнением о том, были ли у шансы на медаль в случае участия в чемпионате мира-2022.

– Интересно было бы понять наши шансы, будь все благополучно с допуском на чемпионат мира. Если бы, например, Михаил Коляда участвовал, у него были бы шансы на медаль?

– Если посмотреть на баллы третьего места, то, можно сказать, потенциально мог бы при очень хорошем прокате. Но у нас все время так – потенциально можем, а в итоге по факту не получается.

Хотя Михаил как раз бронзовый призер послеолимпийского чемпионата мира, может быть, и в этот раз получилось бы.

– Откуда вообще у Японии столько сильных мальчиков? Вроде были Ханю и Уно, теперь еще Кагияма, который уже выиграл медаль Олимпиады.

– В Японии кипит котел конкуренции, подготовки и производства сильных мужчин-одиночников, как у нас сейчас в женском виде. Тот же тоже очень неплохо катается.

Ну и плюс у многих них есть общая черта, облегчающая прыжки, – особенная комплекция с низким центром тяжести, Кагияма тоже такой невысокий, похож немного на , – отметил Добрин.