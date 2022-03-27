Илья Авербух: «Кубок Первого канала – турнир, который позволяет нашим ребятам оставаться в форме. Но со спортивной точки зрения я бы его не переоценивал»

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух поделился мнением о прошедшем Кубке Первого канала в Саранске.
Команда Анны Щербаковой «Красная машина» победила команду Марка Кондратюка «Время первых».
«Щербакова выиграла свой главный турнир в жизни – Олимпиаду. Сейчас и здесь выиграла абсолютно по делу. Рад за нее. Она – молодец!
Что касается победы «Красной машины», всё-таки это шоу-турнир. Не думаю, что здесь имеет смысл подводить какие-то итоги.
Самое главное, чтобы турнир состоялся и поддерживали фигурное катание. Это такой турнир, который позволяет нашим ребятам оставаться в форме. Но я бы со спортивной точки зрения его не переоценивал», – сказал Авербух.
Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов