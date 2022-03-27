Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о чемпионате мира по фигурному катанию без участия российских фигуристок.

Международный союз конькобежцев ( ) не допустил россиян в связи с ситуацией на Украине.

«Не секрет, что российские фигуристки сильнейшие в мире. Соревнования без них – это все равно что футбол без Месси или Роналду.

Нет такого волшебства. А ведь болельщикам это и нужно, им интересно смотреть на сильнейших: что в футболе, что в фигурном катании», – сказал Семин.

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