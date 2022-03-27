Роднина о рейтинге ISU: «Щербакова выиграла Олимпийские игры. Рядом с Анной просто никто не встанет, никто ее не догонит»

Теги сборная России Ирина Роднина ISU женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об обновленном рейтинге ISU, в котором лидирует Анна Щербакова.

«Рейтинг составляется, насколько я понимаю, на основе голосования, участия в соревнованиях для жеребьевки на следующий год. Эти очки набираются суммарно: за этапы Кубков, чемпионаты мира, Олимпийские игры.

Щербакова выиграла Олимпийские игры. Рядом с Анной просто никто не встанет. Уже сезон закончился. Никто ее не догонит», – сказала Роднина. 

Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU, Трусова – 2-я, Сакамото – 3-я, Туктамышева – 5-я, Валиева – 7-я

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