Роднина о рейтинге ISU: «Щербакова выиграла Олимпийские игры. Рядом с Анной просто никто не встанет, никто ее не догонит»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась об обновленном рейтинге ISU, в котором лидирует .

«Рейтинг составляется, насколько я понимаю, на основе голосования, участия в соревнованиях для жеребьевки на следующий год. Эти очки набираются суммарно: за этапы Кубков, чемпионаты мира, Олимпийские игры.

Щербакова выиграла Олимпийские игры. Рядом с Анной просто никто не встанет. Уже сезон закончился. Никто ее не догонит», – сказала Роднина.

Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU, Трусова – 2-я, Сакамото – 3-я, Туктамышева – 5-я, Валиева – 7-я