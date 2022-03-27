Александр Жулин: «Я бы даже близко не ставил Сакамото к нашим девочкам. Они сейчас – что-то умопомрачительное, равных им в принципе нет»

Тренер по фигурному катанию поделился мнением о победе японки Каори Сакамото на чемпионате мира, где в этом году не выступали россиянки.

«Я бы даже близко не ставил Сакамото к нашим девочкам. Они сейчас – что-то умопомрачительное. Равных им просто в принципе нет.

Какое может быть вообще сравнение, когда они выполняют четверные прыжки, аксели в три с половиной оборота, а у остальных даже близко такого нет. Все закономерно.

Думаю, если наши фигуристки пропустят еще год, они все равно будут в рейтинге на первых местах», — сказал Жулин.

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