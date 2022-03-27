Ренат Лайшев: «Чемпионат мира без наших фигуристов – смешная пародия на серьезный турнир. Запад показал свое истинное лицо, не допустив наших ребят»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье несерьезным турниром из-за отсутствия сборной России.

«Чемпионат мира без наших фигуристов – смешная пародия на серьезный турнир. Без наших спортсменов уровень соревнований упал очень сильно.

Запад показал свое истинное лицо, не допустив наших ребят. Мы же будем дальше открывать новые таланты и всех побеждать.

Это неминуемо, СССР так же пытались замкнуть, но это не получилось, как не получится и сейчас», – сказал Лайшев.