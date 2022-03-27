Бетина Попова: «Победы на чемпионате мира во всех видах заслужены и к ним никаких вопросов»

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду назвала феерией выступление российских пар на Кубке Первого канала, а также прокомментировала результаты чемпионата мира в Монпелье.

«Выступления наших пар вчера – просто феерия, все показали высочайший уровень и получили соответствующие баллы.

Если говорить о мировом первенстве, очень часто на постолимпийский чемпионат мира не приезжают участники Олимпиад, это совершенно нормальная практика в мире фигурного катания. Не думаю, что стоит обесценивать эти победы, это неправильно – соревнования прошли здесь и сейчас, и в этой борьбе они были лучшими.

Очень много было турниров, где наши фигуристы выступали, и не было ведущих спортсменов. Если держать в голове отсутствие ведущих спортсменов, очень много кого можно не считать чемпионами мира, Европы. Бывают разные обстоятельства – травмы, болезни. Поэтому победы на чемпионате мира во всех видах заслужены и, конечно, к ним никаких вопросов», – сказала Попова.

«Для меня этот ЧМ – ложь». Наш фигурный бомонд не признает победу Каори Сакамото, хотя Авербух и Жулин бывали в похожей ситуации