Квителашвили о 7-м месте в короткой программе ЧМ: «Хорошее впечатление от проката, я совсем не нервничал. Я все время на связи со своими тренерами»

Грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье.

Квителашвили, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, набрал за прокат 92,61 балла и занял седьмое место.

«Хорошее впечатление от проката, я совсем не нервничал. Жаль, что первый прыжок был сделан с ошибкой, а потом пришлось исполнять каскад во второй половине программы. Только это немного смутило, в остальном я очень хорошо готов.

Я все время на связи со своими тренерами, и тут я не один, со мной делегация из Грузии, это большая поддержка для меня. Также смог приехать тренер пары Павел Слюсаренко, так что мы работаем и стараемся показать максимум.

Последние две недели я тренировался в Италии, в Бергамо, вместе с Маттео Риццо, очень благодарен нашим итальянским друзьям, которые предоставили нам возможность тренироваться и не испытывать недостатка льда.

После Олимпиады мы сразу приступили к тренировкам, так как знали, что времени мало, подготовка была хорошей. Моя цель – откатать чисто, а судьи оценят», – сказал Квителашвили.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Уно выиграл короткую программу, Кагияма – 2-й, Томоно – 3-й, Малинин – 4-й, Квителашвили – 7-й