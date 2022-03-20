Турнир памяти Гринькова. Юниорки. Захарова победила, Титова – 2-я, Агаева – 3-я, Садкова – 7-я

Теги результаты женское катание Софья Титова Мария Захарова Дарья Садкова Мария Парамонова турнир памяти Гринькова Фигурное катание

Мария Захарова одержала победу среди юниорок на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве.

Турнир памяти Гринькова

Москва

Юниорки

Итоговое положение

1. Мария Захарова – 199,71

2. Софья Титова – 184,71

3. Мария Агаева – 184,64

4. Мария Парамонова – 184,10

5. Алина Кулак – 178,78

6. Иванна Иванова – 172,41

7. Дарья Садкова – 167,25

8. Анна Смирнова – 162,11

9. Елена Черникова – 159,77

10. Злата Мурашова – 159,77

11. Софья Рудь – 155,28

Произвольная программа

1. Мария Захарова – 128,93

2. Мария Агаева – 120,60

3. Мария Парамонова – 118,80

4. Софья Титова – 118,38

5. Алина Кулак – 116,15

6. Иванна Иванова – 111,47

7. Елена Черникова – 106,66

8. Злата Мурашова – 106,56

9. Анна Смирнова – 105,53

10. Софья Рудь – 102,49...

12. Дарья Садкова – 100,70

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