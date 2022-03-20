Турнир памяти Гринькова. Юниорки. Захарова победила, Титова – 2-я, Агаева – 3-я, Садкова – 7-я

Мария Захарова одержала победу среди юниорок на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве.
Турнир памяти Гринькова
Москва
Юниорки
Итоговое положение
1. Мария Захарова – 199,71
2. Софья Титова – 184,71
3. Мария Агаева – 184,64
4. Мария Парамонова – 184,10
5. Алина Кулак – 178,78
6. Иванна Иванова – 172,41
7. Дарья Садкова – 167,25
8. Анна Смирнова – 162,11
9. Елена Черникова – 159,77
10. Злата Мурашова – 159,77
11. Софья Рудь – 155,28
Произвольная программа
1. Мария Захарова – 128,93
2. Мария Агаева – 120,60
3. Мария Парамонова – 118,80
4. Софья Титова – 118,38
5. Алина Кулак – 116,15
6. Иванна Иванова – 111,47
7. Елена Черникова – 106,66
8. Злата Мурашова – 106,56
9. Анна Смирнова – 105,53
10. Софья Рудь – 102,49...
12. Дарья Садкова – 100,70