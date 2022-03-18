Дмитрий Михайлов: «Розанов – человек непростой, очень амбициозный. Он не считается с мнением окружающих, не приемлет, что есть еще какая-то правда, кроме его»

Тренер академии «Ангелы Плющенко» рассказал о постановке программ в прошлом сезоне, а также о характере .

– На твой взгляд, в чем вы, как тренеры, не справились в работе с Сашей? Что можно было сделать лучше?

– Быстрее разобраться с обеими программами.

– Так-так. А в чем с ними проблема? Фанатам вроде они очень зашли.

– Так и хорошо, что зашли! Мы потом много над ними работали с Евгением Викторовичем, с хореографом на полу. Саша постоянно занималась в зале, чтобы программы стали лучше, доводила все это до совершенства.

Очень много было изменено после того, как Розанов закончил их ставить, – в короткой, к примеру, это два захода, вся дорожка. От его изначальной постановки там мало что осталось.

Какие-то другие ходы в ней искали постоянно. Буквально каждый шаг. Я приходил домой и по несколько раз прокручивал движения, визуализировал – и так с каждой связкой до прыжка. На следующий день приходил и пробовал на льду. Затем мы с Сашей смотрели, как это будет выглядеть.

Если на Саше хорошо смотрелось – показывали Евгению Викторовичу, если ему нравилось – оставляли. Так и работали. Так что это действительно была большая ответственность для меня. И большая возможность — быть тренером Трусовой.

Конечно, я не хочу сказать, что Сережа плохо поработал. Я видел, как он старался, да и темы для программ были неплохими. Просто, наверное, дело в том, что он ставил их на сборе в Кисловодске, а сделать обе программы с нуля в абсолютно готовом виде за такой срок очень тяжело.

После сборов программы еще по ходу сезона дорабатываются и перерабатываются, и у меня на это был целый сезон.

– Было ли что-то в академии в прошлом сезоне, что как-то нервировало тебя и ваш тренерский коллектив?

– Трудный вопрос. Скажу так: работать с Сережей Розановым в одной команде – однозначное напряжение.

– Слышал, он непростой человек.

– Да, непростой. Очень амбициозный... Он не понимает, что вокруг него работают такие же люди, как и он сам, и поэтому не считается с мнением окружающих. Не приемлет, что есть еще какая-то правда, кроме его. Что есть техника преподавания, отличная от той, что он использует.

Это, наверное, единственный напрягающий момент в прошлом сезоне. И я это говорю не потому, что плохо отношусь к Сергею, – просто так было.

Возможно, кому-то работать с Сережей легче – Даниил Глейхенгауз с Этери Георгиевной работали ведь. Но мне вот было некомфортно. А в жизни он приятный человек, – сказал Михайлов.

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