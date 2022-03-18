Дмитрий Михайлов: «Трусова неоднократно говорила, что ее цель – пять четверных. Все вокруг видели другой путь, а она шла своим и добилась цели»

Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов рассказал о работе с серебряным призером Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.

– Насколько тяжело тренировать Трусову?

– Ох... Саш, прости меня. Нелегко. Наверное, как и со многими. Безусловно, есть исполнительные спортсмены, но мы никуда не уйдем от тех людей, кто может выражать свое мнение.

Правильное, неправильное, но они имеют на него право. А наша задача как тренеров — сделать так, чтобы они заняли правильную позицию.

Вот у Саши своего мнения действительно было много. Не буду вдаваться в подробности, но все же. Она знает, чего хочет, а мы просто видели ситуацию немного иначе, вот и все.

– А в чем главная крутость Саши, на твой взгляд?

– Мне очень нравится, что она всегда идет до конца. Какой год она уже идет на свои пять четверных? На Олимпиаде все-таки смогла сделать их, и я очень рад, что у нее получилось. Многие на ее месте включили бы голову... Зашли бы в комментарии, почитали.

Но она же не сдалась. Саша и у нас говорила неоднократно, что ее цель – именно пять четверных. Она не сдалась, и это правда круто.

У меня прямо сейчас даже мурашки идут, если честно, от того, что она не отказалась, была непоколебима. Все вокруг видели другой путь, более рациональный, а она шла своим путем – и в итоге добилась цели.

– Вы отговаривали ее от пяти четверных в академии?

– Когда была необходимость – да. Не та физическая форма, нерационально, нет необходимости, теряется какой-то прыжок накануне соревнований – вот в этих случаях. Говорим ей, к примеру: давай четыре сделаем, ну не идут пока пять. А она: «Нет, я пять хочу!» Была непоколебимой, как я и сказал раньше.

– Кстати, про четверные. Хорошо помню момент в прошлом сезоне, как раз на московском этапе Кубка России, когда я впервые увидел у Саши четко неверное ребро на флипе. У нее и раньше были проблемы с ним, но не такого масштаба. Выходит, вы как-то корректировали ей технику?

– На самом деле от плоского ребра до неправильного – один раз моргнуть. На мой взгляд, что то плохо, что это. Конечно, мы немного корректировали, меняли заходы, искали, куда удобнее поставить элементы. Не только чтобы спрятать ошибку, но и чтобы просто визуально лучше смотрелось. Но вот другой съем конька – и все.

Сейчас ей вот поменяли. И что, разве стало намного лучше? Мне кажется, Саша у нас четверной флип делала чище по ребру, чем сейчас. И это я не к тому, что мы такие молодцы. Просто что-то, что это — нехорошо.

А вообще, если говорить в целом, то мы старались за время нашей работу сделать Сашу чище во всем – в катании, во вращениях, в прыжках. Действительно хотели убрать это ребро. Но как уж вышло, – сказал Михайлов.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать