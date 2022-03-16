«Самый памятный старт – Кубок Первого канала. Было очень много положительных эмоций». Дарья Усачева ответила на вопросы болельщиков

Российская фигуристка ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.

– Любимое соревновательное платье?

– К произвольной программе сезона-2020/21 («Ромео и Джульетта»).

– Любимые программы?

– «Ромео и Джульетта» и Never Enough (короткая сезона-2021/22).

– Рост?

– 162 см.

– Как идет восстановление?

– Хорошо.

– С кем ближе всех общаешься в «Хрустальном»?

– С Софьей Акатьевой и .

– Самый памятный старт в карьере и почему именно он.

– канала. Даже не международные соревнования. Наверное, потому что это было для меня тогда необычно, ново. Было очень много положительных и ярких эмоций. Уставала еще до проката.

– С кого из фигуристов берешь пример?

– С Алины Загитовой и Анны Щербаковой.

– Сколько часов в день проводишь на льду?

– Три часа, – написала Усачева.