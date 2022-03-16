«Самый памятный старт – Кубок Первого канала. Было очень много положительных эмоций». Дарья Усачева ответила на вопросы болельщиков

Теги сборная России женское катание Дарья Усачева Фигурное катание

Российская фигуристка Дарья Усачева ответила на вопросы подписчиков в инстаграме. 

– Любимое соревновательное платье?

– К произвольной программе сезона-2020/21 («Ромео и Джульетта»). 

– Любимые программы?

– «Ромео и Джульетта» и Never Enough (короткая сезона-2021/22). 

– Рост?

– 162 см. 

– Как идет восстановление?

– Хорошо. 

– С кем ближе всех общаешься в «Хрустальном»?

– С Софьей Акатьевой и Анной Щербаковой

– Самый памятный старт в карьере и почему именно он.

Кубок Первого канала. Даже не международные соревнования. Наверное, потому что это было для меня тогда необычно, ново. Было очень много положительных и ярких эмоций. Уставала еще до проката. 

– С кого из фигуристов берешь пример?

– С Алины Загитовой и Анны Щербаковой. 

– Сколько часов в день проводишь на льду?

– Три часа, – написала Усачева. 

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