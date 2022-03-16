«Самый памятный старт – Кубок Первого канала. Было очень много положительных эмоций». Дарья Усачева ответила на вопросы болельщиков

Российская фигуристка Дарья Усачева ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.
– Любимое соревновательное платье?
– К произвольной программе сезона-2020/21 («Ромео и Джульетта»).
– Любимые программы?
– «Ромео и Джульетта» и Never Enough (короткая сезона-2021/22).
– Рост?
– 162 см.
– Как идет восстановление?
– Хорошо.
– С кем ближе всех общаешься в «Хрустальном»?
– С Софьей Акатьевой и Анной Щербаковой.
– Самый памятный старт в карьере и почему именно он.
– Кубок Первого канала. Даже не международные соревнования. Наверное, потому что это было для меня тогда необычно, ново. Было очень много положительных и ярких эмоций. Уставала еще до проката.
– С кого из фигуристов берешь пример?
– С Алины Загитовой и Анны Щербаковой.
– Сколько часов в день проводишь на льду?
– Три часа, – написала Усачева.