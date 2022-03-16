Дарья Усачева выступит в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Дарья Усачева Фигурное катание

Российская фигуристка Дарья Усачева примет участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 

В соцсети спортсменке задали вопрос, ждать ли ее на каких-нибудь шоу в этом сезоне. 

«Да, например, в шоу Этери Георгиевны «Чемпионы на льду», – ответила фигуристка. 

В ноябре Усачева получила травму ноги. Из-за нее она пропустила чемпионат России, который был отборочным турниром на главные старты сезона. 

У фигуристов бурная весна даже без стартов: Щербакова и Загитова в проекте Тутберидзе, а Трусова и выступит у Этери, и вернет долг Плющенко

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