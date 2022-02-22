Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с серебром Олимпиады в Пекине

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил российских фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебром на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Тарасова и Морозов заняли второе место в соревнованиях пар. Победу одержал китайский дуэт Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной 🥈 медалью на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине», – говорится в сообщении группы Тутберидзе в инстаграме.

Медали в парном катании на Олимпиаде в Пекине разыграли 19 февраля.

Тарасова и Морозов тренируются под руководством Тутберидзе с начала текущего сезона.

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