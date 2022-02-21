Владимир Морозов: «В карьере каждого спортсмена бывают такие моменты, когда опускаются руки. Но вера в себя не угасала даже в самые темные периоды»

Российский фигурист , выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, после возвращения в Россию с Олимпиады в Пекине поделился эмоциями от серебра Игр.

«Ощущать себя стало легче, когда все закончилось. Медаль для нас много значит, это то, к чему мы шли эти 4 года.

По поводу всей нашей истории быстро не рассказать. Было много препятствий на пути к Играм. Это невероятно, что нам получилось отобраться, выступить и взять медаль.

Думаю, в карьере каждого спортсмена бывают такие моменты, когда опускаются руки. Но вера в себя не угасала у нас даже в самые темные периоды. Она была на низкой планке, но все равно была. Какими была наши первые слова после результатов? Не вспомню, эйфория была в голове.

Участие в следующей ? Это сложный вопрос, у нас еще два старта в планах. Решение будет приниматься по окончании сезона. Обсудим в близком кругу и потом вынесем на общее обозрение», – сказал Морозов.