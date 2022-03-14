Анастасия Тараканова об Олимпиаде: «Я плакала вместе с Сашей Трусовой: глядя на нее, казалось, что все как-то по-другому должно быть»

Фигуристка поделилась впечатлениями от выступления российских спортсменок на Олимпийских играх в Пекине.

Золото на Играх-2022 в личном турнире выиграла Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова. Камила Валиева стала четвертой.

— Олимпийские игры, конечно, принесли массу эмоций. Очень переживала за Камилу после командника: по ней было видно, что состояние тяжелое и оно явно отразится на выступлении в личном зачете. Обидно за эту талантливую девочку!

Я плакала вместе с Сашей Трусовой: глядя на нее, казалось, что все как-то по-другому должно быть.

Помню, как после Олимпиады-2018 многие говорили про Женю Медведеву и , что они обе золотые. В этом году я думала то же самое про всех наших топовых девчонок, хотела видеть и Лизу Туктамышеву на олимпийском льду.

Как же нашей стране дико не хватает квот! Жаль, что у нас вообще мало турниров, нет возможности омедалить все таланты. Был бы, например, на каждом соревновании и личный этап, и командный, и прыжковый!

— Как думаете, продолжат ли карьеру девочки вашего поколения?

— Думаю, все продолжат. Ведь после прошлой ушли те, кто имел лишь тройные прыжки. Затем случился прорыв с четверными, и многие не выдержали конкуренции. А сейчас четверные уже не являются ноу-хау: у взрослых одиночниц они есть, дети лишь догоняют. Вряд ли случится что-то, превосходящее квады.

И наши ветераны, уверена, еще себя проявят. Я их знаю — как тренируются и относятся к спорту. Болею за каждую свою ровесницу., – сказала Тараканова.