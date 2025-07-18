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13 сентября на «ЦСКА-Арене» пройдет ледовое шоу «Евгения Медведева и друзья»

Двукратная чемпионка мира представит на льду большую дискотеку в стиле нулевых.

В ноябре 2024-го года шоу «Евгения Медведева. 25 лет» собрало полные трибуны «ЦСКА-Арены».

После юбилейного шоу Медведева решила создать ежегодную традицию дружеских встреч фигуристов на льду.

Организаторы в рамках нового шоу обещают построить для зрителей специальный танцпол прямо на трибунах. В отсутствие сидячих мест каждый гость сможет танцевать, петь и быть героем праздника.

На льду зазвучат хиты 00-ых, за пультом будет известный DJ, а также выступят звезды шоу-бизнеса, которых организаторы объявят позже.

В новом шоу компанию двукратной чемпионке мира составят известные российские фигуристы: Алексей Ягудин, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Марк Кондратюк, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Максим Ковтун, Макар Игнатов, Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Артем Федорченко.

В шоу также выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова. Не так давно в ютуб-проекте «БеС комментариев» Евгения и Алина заявили о своем партнерстве и решении выступить в шоу друг у друга.

«В прошлом году мы сделали праздник – для себя, для друзей, для каждого, кто любит фигурное катание и живую энергию больших представлений. На одном таком шоу невозможно было остановиться! Поэтому мы возвращаемся и делаем это с еще большим размахом.

Это не просто шоу, а большая дискотека на льду, где музыка не отпускает ни на минуту. В этом году мы решили построить танцпол прямо на трибунах, чтобы зрители не только смотрели номера, но и могли танцевать вместе с нами.

Такого до нас еще никто не делал. Хочется, чтобы каждый почувствовал себя частью вечеринки, где лед и трибуны живут одним ритмом», – заявила Евгения.

Партнерами шоу выступят Москомспорт, РЖД, Доброфон и Первый канал.

Все подробности и билеты вы сможете найти по ссылке.

Опубликовано: Sports
ЦСКА-Арена
logoЕвгения Медведева
ледовые шоу
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