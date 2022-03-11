Трусова не планирует выступать на Кубке Первого канала (Team Trusova)

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Фан-группа Александры Трусовой опровергла информацию, что фигуристка будет участвовать в Кубке Первого канала в Саранске. 

Ранее состав с участием Трусовой был опубликован на сайте Kassir.ru. 

«Сегодня появилось расписание Кубка Первого канала, а также опять списки участников, где организаторы снова указали Сашу. Хотим вам еще раз сообщить, что Саша не планирует выступать на данном кубке», – заявила фан-группа спортсменки. 

Командный турнир «Кубок Первого канала» пройдет с 24 по 27 марта. 

 
 
 
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Публикация от 🆃🅴🅰🅼 🆃🆁🆄🆂🅾🆅🅰 (@teamtrusova_official)

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