Фан-группа Александры Трусовой опровергла информацию, что фигуристка будет участвовать в Кубке Первого канала в Саранске.

Ранее состав с участием Трусовой был опубликован на сайте Kassir.ru.

«Сегодня появилось расписание Кубка Первого канала, а также опять списки участников, где организаторы снова указали Сашу. Хотим вам еще раз сообщить, что Саша не планирует выступать на данном кубке», – заявила фан-группа спортсменки.

Командный турнир пройдет с 24 по 27 марта.