Фигуристка Чистякова: «Тутберидзе строгая, только когда на катке присутствуют несколько тренеров. Когда она одна, то очень добрая, хвалит иногда»

Российская фигуристка Ксения Чистякова рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе.

Ранее 16-летняя фигуристка приостановила карьеру, начав тренерскую деятельность.

– Этери Георгиевна – строгий тренер. Как это сказывается на мотивации фигуристов к тренировкам?

– Когда она заходит на лед, все начинают работать. Ей достаточно туда выйти, и ты уже делаешь все, что можешь и не можешь. Это витает в воздухе. А так Этери Георгиевна строгая, только когда на катке присутствуют несколько тренеров, даже в мое время, если был (Сергей) Розанов, например. Когда она одна, то очень добрая, хвалит иногда.

– Почему вы ушли от Тутберидзе? Какой вам она запомнилась в работе?

– Она так решила. Это было где-то в конце апреля. Мама разговаривала с Сергеем Викторовичем, я в это время на льду была. Смотрю, ее нет час. Когда она вернулась, вижу по лицу, что что-то случилось. Заканчивается тренировка, подъезжаю к борту, и Розанов заявляет, что я больше не катаюсь у них.

После мама сказала, что тренеры хвалили, говорили, все хорошо получается, но было очень много девочек, на которых делался акцент. Всегда радовалась, когда она мне говорила замечания по попыткам. Когда Этери Георгиевна меня косвенно кому-то привела в пример, ходила и гордилась потом этим. Но с самого начала, конечно, я ее побаивалась, ха-ха.

– Тяжело бросать дело, которое составляло большую часть жизни?

– Буквально неделю назад ко мне пришло осознание и принятие всего. С прошлого апреля я не катаюсь, только тренирую. В какой-то момент заявила, что больше никуда не пойду ни с какими коньками. И как-то мне вообще не хотелось.

Но затем подумала: неужели все так просто отпущу, ведь многие скучают по льду? Перепробовала много занятий: журналистику, рисование, даже на тхэквондо пошла, хотя казалось бы... И поняла, что есть огромное желание вернуться обратно в этот спорт, – рассказала Чистякова.