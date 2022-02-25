Дмитрий Алиев: «Можете считать меня слабым и никчемным, наверное, это даже будет справедливо. Пока жизнь кладет меня на лопатки»

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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев подвел итоги сезона.

Сегодня он занял 4-е место в финале Кубка России в Саранске.

«Дорогие друзья! Промолчать, закрыться, спрятаться от этого всего… Наверное, это самое простое! В любом случае тебя найдут и напомнят, как ты возил весь сезон...

Я хочу сказать одно – рад, что для меня это закончилось. Можете меня считать слабым и никчемным, наверное, это даже будет справедливо. Не оправдал надежд – ни своих, ни тренерского штаба. Безусловно, мне за это стыдно. Как спортсмен я понимаю, что так нельзя кататься, даже во дворе с друзьями. Профессионал, он профессионал. Там где нужно, он сделает!

Я не скажу, что в этом сезоне целенаправленно отдал судьбу в чужие руки. Нет... Я просто не пользовался ни своими возможностями, да ничем практически. Каждый старт – лотерея... Не было старта, чтобы я себя ощущал так, как мне бы хотелось.

Я знаю, что каждый спортсмен испытывает свое, перед каждым турниром всплывают новые проблемы, но с ними нужно справляться. У меня не получилось...

Я не жалуюсь и не хочу, чтобы мой комментарий расценивали так, будто я выжимаю из себя. Я просто этим всем хочу сказать – это спорт, и самое главное, это жизнь. Пока она меня кладет на лопатки...

Я хочу сказать большое спасибо людям, которые искренне разделяют мой путь и мою карьеру, которые способны преодолевать со мной многие вещи. Просто спасибо. И моей команде спасибо, низкий поклон за то, что терпят и несут на себе вместе со мной, что испытываю я», – написал Алиев.

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