Алиеву засчитали тройной сальхов в каскаде в произвольной программе финала Кубка России. Он исполнил двойной

Российскому фигуристу Дмитрию Алиеву ошибочно засчитали тройной сальхов в каскаде в произвольной программе финале Кубка России.

В протоколе стоял каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов, за который судьи дали 14,24 балла. Алиев исполнил второй прыжок в два оборота.

Фигурист получил за произвольную программу 141,21 балла. По итоговой сумме он опередил на 0,88 балла и взял бронзу.

Позже протокол исправили и оценки пересчитали: Ветлугин получил бронзу, а Алиев стал четвертым.

Видео: Первый канал