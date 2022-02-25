Российские фигуристы, ставшие победителями и призерами Олимпиады-2022 в Пекине, награждены государственными наградами.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

награжден орденом Почета.

Орден Дружбы получат , , Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Виктория Синицина.

В декабре во время чемпионата России Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил ей продолжить выступление на .

Решение о золотых медалях командного турнира, в котором участвовала Валиева, будет приниматься позже. По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя спортсменка заняла четвертое место.

награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Где после Олимпиады можно увидеть Валиеву, Большунова и Латыпова? Возьмет ли Непряева Кубок мира? А Трусова все-таки выйдет на лед?