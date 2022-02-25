Российские фигуристы, ставшие победителями и призерами Олимпиады-2022 в Пекине, награждены государственными наградами.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Никита Кацалапов награжден орденом Почета.
Орден Дружбы получат Камила Валиева, Анна Щербакова, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Виктория Синицина.
В декабре во время чемпионата России Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил ей продолжить выступление на Олимпиаде.
Решение о золотых медалях командного турнира, в котором участвовала Валиева, будет приниматься позже. По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя спортсменка заняла четвертое место.
Александра Трусова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Где после Олимпиады можно увидеть Валиеву, Большунова и Латыпова? Возьмет ли Непряева Кубок мира? А Трусова все-таки выйдет на лед?