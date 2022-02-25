«С ужасом думаю, что ждет нас и наших детей в таком мире». Хореограф Железняков о ситуации на Украине

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о событиях на Украине.

«Друзья мои, украинцы, россияне, вы с ума посходили? Такие страшные вещи друг другу пишете, готовы разорвать на части, ну вы что, не понимаете, что ни один рядовой человек этой страны не хочет этой войны, ни русский, ни украинец.

Разве мы посылаем войска, разве мы отдаем такие приказы?! Да очнитесь вы наконец!

У меня двое детей, прекрасная жена, также у вас есть семьи и ваши обожаемые чада, вы думаете, мы хотим такого страшного будущего для них? Мы все отлично понимаем, что нет тут победителей и из нас сделают врагов на века.

Я с ужасом думаю, что ждет нас и наших детей в таком мире.

Прошу вас, не оскорбляйте друг друга, не вините друг друга.

Все войны за всю историю разжигают большие дяди, так было всегда», – написал Железняков.