Анна Щербакова: «В какой-то момент, не скажу, что смирилась, что не поеду на главные старты, но понимала – такое может быть»

Российская фигуристка рассказала, что в начале сезона предполагала, что может на попасть на главные старты.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Щербакова завоевала золото в личном турнире.

– Из-за проблем со здоровьем ты поздно начала сезон, наверняка были моменты отчаяния, когда казалось – «не успеваю».

– Да, такое было. И в какой-то момент, не могу сказать, что я смирилась с тем, что не поеду на главные старты, но понимала, это абсолютно реально, что такое может быть. Поэтому, чтобы потом не было каких-то непоправимых разочарований, я подумала, что сделаю все возможное, что от меня зависит, но если не получится, то, значит, так тому и быть, жизнь на этом не закончится. В принципе, в какой-то момент я это приняла для себя.

Но это не означало, что я перестала на тренировках работать для своей цели. Я понимала, что сделаю все, что могу. Но внутри себя осознавала, что есть такая вероятность, что, возможно, в этом сезоне у меня не получится поехать на главные старты.

– И когда все стало получаться, спокойно отнеслась: работаем дальше?

– Да, у меня не было резких взлетов и падений в сезоне. Я очень постепенно шла и набирала форму. Понимала, все идет по плану. И когда уже начала выступать на соревнованиях, у меня ни разу не было полного отчаяния.

Постепенно набирая форму, я подходила все ближе к своей цели и, в конце концов, все так же плавно и произошло. В целом по сезону не было резких изменений, потрясений, – сказала Щербакова.