Щербакова о сломанных ботинках на Олимпиаде: «Представить не могу, откуда это попало в прессу. В сезон меняю около 6 пар, буду пробовать новую модель»

Российская фигуристка рассказала о смене коньков во время Олимпиады-2022, где она одержала победу.

– Тяжелая олимпийская медаль, в прямом и переносном смысле?

– Да, медаль по весу очень тяжелая. Я знала об этом, но все равно очень удивилась. Если говорить про мой путь к этой медали, то хочется сказать, что он, скорее, не драматичный для меня, а, наоборот, очень яркий.

На этих Играх я справилась со своей задачей, подошла к Олимпиаде в хорошей форме, поэтому мне, наверное, вообще не на что жаловаться. У меня здесь все шло хорошо и закончилось просто наилучшим образом. Поэтому для меня это абсолютно счастливая история без каких-либо потрясений.

– А как же история со сломанными коньками?

– Для меня это не было шоком. Если честно, я даже представить не могу, откуда все это попало в прессу. Я вообще не стала бы об этом говорить, потому что выступать мне это не помешало, поэтому не было смысла обсуждать.

– Как так? Во время Олимпиады ломаются коньки, и ты стартуешь на новых.

– В сезон я меняю около 6 пар коньков. Приходится это делать довольно часто. Это не нормально. Буду пробовать новую модель в конце сезона. Экспериментировать в олимпийский год я не стала, каталась на модели, о которой знала, что очень часто ломается, поэтому у меня с собой была еще пара на такой случай.

Мне уже приходилось на тренировках также вкатывать новые ботинки. Не так близко к соревнованиям, но я точно так же выходила и с первых тренировок полноценно выполняла свою работу.

Единственное отличие на в том, что не было возможности неограниченного льда, как у нас в «Хрустальном». Приходилось успевать за 30-40 минут тренировок. Но я справилась, значит, это было не так сложно.

– Новые коньки уже были раскатаны?

– Нет, ботинки были абсолютно новые, вообще нераскатанные. Но когда мы их устанавливали, я их мерила, они были очень удобные по ноге, что очень важно. Поэтому без лишних трудностей все прошло, – сказала Щербакова.

Давайте честно: победа Щербаковой – это победа спорта над билбордами и инстаграмом Бузовой