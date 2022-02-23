Елизавета Туктамышева: «Мишин никогда на меня не кричал, у нас все время были доверительные отношения. Тем не менее я смогла стать чемпионкой мира и Европы»

Чемпионка мира 2015 года поделилась мнением о строгости тренеров по отношению к спортсменам.

– Я не думаю, что только так можно достичь высоких результатов. Это не жестокость, это просто строгость: быть строгим тренером, которого уважают, которого слушают и любят.

Но, зная себя, я бы в такой системе, наверное, не смогла работать. Люблю, когда у меня есть право голоса, когда я в диалоге с тренером и со мной советуются.

Алексей Николаевич никогда на меня не кричал. У нас все время были очень доверительные, уважающие друг друга отношения. Тем не менее я смогла стать чемпионкой мира, чемпионкой Европы.

– А в системе Тутберидзе нет права голоса для спортсменок, ты считаешь?

– Ну, они же совсем юные. Когда мне было 13-14 лет, правильно слушать тренеров, – сказала Туктамышева.

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